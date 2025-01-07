CHP lideri Özel, DEM Partililerle görüştü: Sürece katkı sağlayacağız

DEM Partili heyetin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından başladığı Meclis turu sürüyor.

DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ün yer aldığı heyet, bugün TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın ve Gökçe Gökçen yer aldı.

Görüşmenin ardından siyasiler kamera karşısına geçti.

CHP lideri Özel, ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır devam eden sorununu ortadan kaldırmak ve yeni şehitler gelmemesi adına sürece katkı sağlayacaklarını ifade ettiklerini anımsattı.

Özel, "Olumlu olumsuz gördüğümüz yönleri de paylaştık. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir sürecin Meclis öncülüğünde ilerlemesi gerekmektedir" dedi.

'Dar kesimin siyasi manevrası değil'

DEM Partili Önder de şunları ifade etti: "Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Öneri katkı ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan destekten daha anlamlı. Bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak zorundayız. Evlatlarımıza ve torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından DEM Partililer yıllar sonra ilk defa 28 Aralık 2024'te İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmüş, ardından MHP dahil siyasi partileri ziyaret etmeye başlamıştı.

Sürecin sonunda terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde "Terör belasından Türkiye'yi en kısa sürede kurtaracağız. Silahları gömecekler ya da silahla beraber gömülecekler. Üçüncü bir yol yok" diyerek çok net bir mesaj vermişti.