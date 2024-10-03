CHP lideri Özel, 'İmamoğlu'na siyasi yasağı' yorumladı: Yargıtay aşamasında kalır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelme ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan Özel, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi durumunda ne yapılacğaına dair birkaç kez toplantı düzenlediklerini ancak bunu şimdiden açıklamanın doğru olmayacağını kaydetti.

"Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım" diyen CHP lideri Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Karar) Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Aczaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

'Tartışmalara erken başlamayacağız'

Özel, cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında kalındığında nasıl karar verilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Allah ikisinin de eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı? Bu tartışmalara erkenden başlamayacağız. Partinin hedefi çok net: Biz bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip güçlü bir parlamentoyu kurmak istiyoruz. Güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan..."

İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret iddiasıyla yargılandığı davada iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Dava iki yıldır Türkiye’de ‘temyiz mahkemesi’ olarak da kabul edilen Yargıtay’ın bir alt basamağı istinafta. Karar onanırsa İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek.