CHP lideri Özel: Kimseyi satmadım, Tunç kardeşimi satmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi.

Veremeyecekleri bir hesap yok

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eki çalışanlarına yönelik soruşturmaya ve iddialara işaret ederek şunları söyledi:

"Bizi bir başka gündemin içine çekmek, motivasyonumuzu dağıtmak, yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler dün sabah İzmir'de bir operasyona girdiler. Kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler. İstanbul için de, İzmir için de söylüyorum hiçbir yerel yönetici yargılanmaktan soruşturulmaktan muaf değildir. Ama yapılan iş adalete uygun olsun, hakkaniyete uygun olsun.

Ne Tunç Soyer'in, ne İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun, ne diğer arkadaşlarımızın veremeyecekleri bir hesap yok.

Tunç kardeşimi satmam

Bu nifak doğumlarına, bu birbirine düşmelere dikkat edin. CHP birbirine düşerse o zaman amaçlarına ulaşırlar. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam. Buradan açıkça söylüyorum. Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada nasıl yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de yanına otururum. Süreci en yakından, en samimi takip ederim.

Kocaoğlu nasıl yargı önünde aklandıysa, nasıl kendini ifade ettiyse bu süreç İzmir'in bir kazanım sürecidir. Bundan sonra dayanışmanızı, partiye sahip çıkan bu onurlu duruşunuzu her zaman koruyalım. Hepimiz biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına."