CHP lideri Özel ve CHP'li Özkan hakkında fezleke

CHP lideri Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi23 Haziran'da TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

TBMM Başkanlığı'nın da fezlekeleri Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gönderdiği öğrenildi.

Buna göre, komisyonun bir gün belirleyip fezlekeler ile ilgili toplanması bekleniyor. Karma Komisyon kararını verdikten sonra da fezlekeler Genel Kurul’a gidecek.

Genel Kurul'da fezlekeler görüşüldükten sonra ise Özel ve Özkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.