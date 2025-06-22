CHP Lideri Özel, YKS'nin ikinci oturumunda da Nehir Zeyrek'in yanındaydı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e YKS'nin ikinci oturumunda da eşlik etti.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek, sınav merkezine annesi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özel'le birlikte ulaştı.

Okul girişine kadar birlikte yürüdükleri Nehir Zeyrek'e sınav öncesi moral veren Özel, ardından okul önünde bekleyen diğer velilerle sohbet ederek öğrencilere başarılar diledi. Sınavın başlamasının ardından Özel ve Nurcan Zeyrek okuldan ayrıldı.