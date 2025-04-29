CHP Lideri Özel, yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti.

Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Önder’in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Özel, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önder’in sağlık yakından takip ediyoruz"

Özgür Özel açıklamasında, "Ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti’nin yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de barış huzur kardeşlik olsun diye verilmiş mücadele, geçmiş bir ömür var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, silahların susacağı terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arefesinde çok önemli bir görev üstlenmişti. Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Türkiye’de herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz."