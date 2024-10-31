CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Bu darbeye karşı dimdik ayaktayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde partililere seslendi.

CHP lideri Özel, belediyeye kayyum atayanların belediyenin önündeki meydana el koymaya çalıştığını, devletin polisiyle alanı küçültmeye ve kendilerini güçsüz göstermeye çalıştığını ifade etti.

"Cumhuriyetimiz iki gün önce 101'inci yılını kutladı. Her türlü kötülükler karşımıza çıktı. Terörle karşılaştık. Ama yılmadık. Bu darbeye karşı dimdik ayaktayız, biriz birlikteyiz, hep beraberiz" diyen Özel, meydanda kendilerine destek veren birçok siyasi partinin olduğunu kaydetti.

'Devletin kapısını balyozla kırdılar'

CHP lideri sözleri şöyle sürdürdü: "Esenyurt Meydanı onbinlerce ağızdan sesleniyor, 'Ahmet Başkan yalnız değildir' diyor. Dün çağırsalar ifade vermeye gidecekken zorla kapıyı kırarak Ahmet Özer'i bizzat yatağında uyandırarak gözaltına aldılar. Bunu bilerek yaptılar. Devletin kapısını balyozla kırdılar. Avukatlarımız içeri alınmadılar. Ahmet Başkan'ın ilk kez gördüğü bir kitap taslağını bile dosyaların içine eklediler. Tutuklama sırasında, onunla görüşmüş bununla görüşmüş, 10 yıl önce kimin teröristlerle konuştuğuna bakarsak AKP'den FETÖ örgütüyle ilişkili olmayan 10 kişi kalmaz 10 kişi.

2015'te iki AKP'li vekil Remzi Kartal'la oturmuş yemek yemişler. Öcalan'ın mektubunu okuyan akademisyen, Remzi Kartal'la 8.5 saat görüşmüş. Ya bunları ne yapacağız. Kürt sorunu yoktur diyorlar. Bugünkü kayyum politikalarıyla Kürt sorununun varlığını büyün dünyaya ilan ediyorlar.

Erken seçim mesajı

Bir takım sosyal medya hesaplarından şöyle yazıyorlar; DEM Parti, CHP, muhalefet Meclis'ten çekilsin. Sine-i millete dönün erken seçim yapılsın. Bakın ben size hesabı söyleyeyim tut ki 130 vekil sadece biz ya da toplam 200 vekil sine-i millet dedik. Sine-i Millet erken seçim doğurmuyor, ara seçim doğuruyor. Ara seçim 90 gün sonraki ilk seçim. Sen seçilmişsin bir daha girmiyorsun, AK Parti ile MHP giriyor. O 200 milletvekilini 100'ünü alıyor. Ya da 130 milletvekilin 80'ini alıyor. Mevcut 320'nin üstüne ekliyor. 400 vekili alıyor, ne sana ne bana ihtiyacı olmadan Anayasa'yı değiştiriyor. Canı ne istiyorsa onu yapıyor.

Buradan bütün muhalefet yapanları uyarıyorum. Sine-i millet erken seçim demek değildir. AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır, bu tuzağa kimse kapılmasın. Ama biz erken seçim için ne gerekiyorsa onu yaptırmaya sesimizi yükseltmeye hep beraber mecburuz. Ben CHP'nin genel başkanı olarak sizlere söz veriyorum ki tüm kurumlarımızın gücüyle örneğin yarın, sabahleyin yarın grup toplantımızı Ahmet Özer'i ziyaretimizin hemen sonrasında Silivri Cezaevi'nin hemen önünde yapıyorum. Bu saatten sonra alınan bütün kararlar erken seçimi zorlamaya, bunlardan kurtulmaya yöneliktir."

Özel, Ahmet Özer'in mesajını da okudu. Özer mesajında şunları kaydetti: "Ahmet Özer'in bizlere ulaşan mesajı şu şekildedir: İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."