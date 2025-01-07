CHP lideri Özel’den en düşük emekli aylığı tepkisi! Çok sert sözler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'teki grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Özel konuşmasında gündemdeki konulara değindi.

Özel, 'enflasyona ezdirilen milyonlar'ın sesini dile getirmeye çalıştıklarını, bundan sonra da CHP'nin sorunları dile getirmeye, çözüm önerileri sunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

CHP lideri, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'aile yılı' ilan etmesine sözü getirdi.

Özel, "2025 mücadelenin, emeğin ve emekçinin yılı olacak" dedi.

CHP lideri, emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını eleştirdi.

Özel şunları söyledi: "Çalışma Bakanı, 'En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselttik' demiş. Bunu yapmak için kanun çıkması lazım güzel kardeşim. Sen oturduğun yerden rakamı açıklayamazsın. Ben konuşmama hazırlanırken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olduğunu, kanunla yükseltilmesi gerektiğini, 22 bin TL'den aşağı emekli maaşı olmasın önerisini söyleyecektik. Geçen sene 10 bin TL'yi 12 bin TL yaptınız 105 miting yaptık O gün anlamanlar 14 bin 469 yapıyorlar. Bütün emeklilere sesleniyorum, bu sefer daha fazlasını yapacağız, sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız."

CHP lideri emekli mitingleri düzenleyeceğini de açıkladı.

'Doğalgazı seçim rüşvetine çevirdi'

Özel, daha önceki doğalgaz desteğinin 'seçim rüşveti' olduğunu belirterek şunları söyledi: "'Halivakti olanlara verme, ihtiyacı olana ver' dedik. Seçim rüşveti olarak verdiler, şimdi neden yok? Kış daha mı yumuşak, alım gücü daha mı arttı? Doğalgazı seçim rüşvetine çevirdi, şimdi 'Özgür Bey bilmez' diyor. 1 milyon 7 bin konutun doğal gazı borçtan dolayı kesilmiş. Kars'ta gelen 5 bin TL ile Manisa'daki 2 bin TL aynı asgari ücretle ödenemez."