CHP lideri Özel'den Erdoğan'a Trump sorusu: Bu insanlık suçuna nasıl susuyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı programın ardından Özel, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı görüştü. Özel, Tevhid Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere, depremin ikinci yılında önce Adıyaman'da, sonra Kahramanmaraş'ta, bugün de Hatay'da hem bir kez daha acıları paylaşmak hem de deprem bölgesinin eksikliklerini yerinde görüp gerekli uyarıları yapmak üzere bulunduklarını söyledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ettiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Burada 53 bin vatandaşımızı kaybettik, yarısı Hatay'da kaybedildi. Yarın İstanbul depreminde yüz binlerin, milyonların hayatının tehdit altında olduğu ortada. Bir kez daha şu çağrıda bulunuyoruz: Siyaseti ikiye ayıralım Türkiye'de. Birincisi, normal siyasi alan olsun. Dış politikayı, iç politikayı, sağlığı, ticareti ama siyaset üstü bir alanla deprem ve afetlere hazırlığı konuşalım ve bunu bakanlık düzeyinde konuşalım.

Sayın Erdoğan'a çağrımdır, Türkiye'de hiçbir siyasi partiye mal olmayacak, liyakatinden herkesin emin olduğu bir deprem bakanını atasın hatta bence bunu partilerle istişareye açsın ve bir mutabakatla atasın. Ardından da kendi partisi AK Parti dahil Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etsin. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz."

Erdoğan'a Trump tepkisi: Bu insanlık suçuna nasıl susuyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Filistinliler, Gazze'de yaşamayacak, orada yaşanmaz, onları etraftaki ülkelere dağıtacağım" şeklindeki sözlerini anımsatan Özel, "Trump'ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan'ı övdü diye trampet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan'a soruyorum. Bu, tehcirdir, zorla yer değiştirmedir, insanlık suçudur, soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır, kutsal topraklardan Filistin'i söküp atmaktır, buna nasıl susuyor?" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan kafayı bile sallamıyor Trump'a laf söylüyor diye'

Bunlar konuşulduğunda Erdoğan'ın ilk tepki vereceği yerin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısı olması gerektiğini savunan Özel, "Ortak basın toplantısında Erdoğan, 'Filistin'deki ateşkes korunsun, Filistin de önemli, Ukrayna da önemli.' dedi, geçti. Steinmeier dedi ki: 'Bu, soykırımdır, kabul edilemez, bu insanlık suçudur, Amerika'nın bu önerisini insanlık suçu görüyorum' Erdoğan, Steinmeier'e kafayı bile sallamıyor, Trump'a laf söylüyor diye" dedi.

'Suriye'de anayasa çalışmalarına ihtiyaç var'

Özgür Özel, Suriye'nin askeri ve siyasi anlamda hızla istikrara ihtiyacının olduğunu vurguladı.

"Suriye'de hem Kürtleri hem Arapları hem Türkmenleri hem de gayrimüslimleri temsil edecek kapsayıcı bir geçiş hükümetine, sonra anayasa çalışmalarına, serbest seçimlere ve istikrara ihtiyaç vardır." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu sağlanmaksızın geçirilen her gün Hatay'daki Arap, Alevi yurttaşlarımızın oradaki akrabalarının canları tehlikededir ve endişededirler. Hem de artık buranın bu kadar yoğun bir sığınmacı nüfusuyla kendi mevcudiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Suriye için derhal askeri ve siyasi istikrar, herkesi kapsayan bir yönetim, Suriye'nin güçlendirilmesi ve hızlı bir şekilde buradaki misafirlerin, geçici sığınmacıların memleketlerine dönmeleri son derece önemlidir. Biz, CHP olarak hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadık ama sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların karşısında olduk. Bunların da başında Sayın Erdoğan ve uyguladığı politikalar gelmektedir."