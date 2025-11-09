CHP lideri Özel'den İlham Aliyev'e Zafer Günü tebriği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak ülkesinin Zafer Günü'nün 5. yıl dönümünü kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel ile Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik eden Özel, şehitlere rahmet diledi.

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yapan Özel, Azerbaycan'ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini belirtti.