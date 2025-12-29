CHP lideri Özel'den Mansur Yavaş sorusuna yanıt: Aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemdeki gelişmelere ilişkin BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik tartışmalar hakkında konuşan Özel, partilerinin Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konusunda net bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

"Adaylık talebim yok"

İmamoğlu’nun adaylığının diploma ya da farklı davalar yoluyla engellenmeye çalışılmasının "darbe ürünü bir girişim" olacağını ifade eden Özel, bu tür adımların ağır siyasi sonuçları olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair soruları yanıtlayan Özel, kendisinin adaylık gibi bir talebi bulunmadığını da özellikle belirtti.

Özel, İmamoğlu’nun hukuki süreçlerle saf dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Bir kere, Erdoğan bir rakipten kaçmanın, adaylığına engel olmanın maliyetini görsün. ‘Rakibimi hapse atayım, seçimi kazanayım’ bu kabul edilemez. Burası sahra altı ülkesi filan değil” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş sorusuna cevap

Bu şartlar altında İmamoğlu’nun siyaset dışına itilmesi durumunda da muhalefetin yeni bir aday çıkarabileceğini belirten Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığının engellenebileceğine yönelik iddialara da sert yanıt verdi.

Özel, konuyla ilgili, "Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir" dedi.