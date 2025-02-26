CHP lideri Özel'den Ömer Çelik'e cevap: TSK'nın ne işine, ne içine karışırız

CHP lideri Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Özbudun'a 'doku uyuşmazlığı' tepkisi

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un "CHP ile aramda doku uyuşmazlığı var" sözlerinin sorulması üzerine, "Böyle bir kariyerden sonra siyaseti bu noktaya getirmenin, siyaset kurumuna bizzat itibar kaybettirmenin doruk noktasına çıkmak Serap Hanım'a nasip oldu. Kendi düştüğü hali kendi takdir etsin" ifadelerini kullandı.

'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine, ne içine karışırız'

Öte yandan Özel, TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin kuvvet komutanlarını eleştirmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu sözlerle CHP' liderinin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığını savunmuştu.

Çelik'İn açıklamaları Özel şöyle konuştu:

"Ben ne Genelkurmay Başkanı'na bir şey diyorum, ne Milli Savunma Bakanı'na bir şey diyorum. Ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum. Bu süreci kimin yaptığını, bu mobingi kimin yaptığını, kimin köpürtülmesi için gayret sarf ettiğini biliyorum. Onların da isimlerini söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine karışırız, ne içine karışırız. Ama içine ve işine karışanlar ülkeyi bu hale getirdi" diye konuştu.

İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik belgeleri istemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalıyken, böyle bir tartışmayı başlatmak ve sonunun ne olacağı biline biline... Çünkü denklik olduğu da belli, o tarihte olduğu da belli. Bütün evraklar yapılmış, kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş. Herkesle bir başvurulmuş. Bir sene öncekiler de gitmiş zaten. Yüzlerce kişi aynı durumdayken o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil."

Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisine yönelik açıklamalarının sorulmasına da, "Sizin nefesinize yazık oldu ama ben kendi nefesime yazık etmeyeceğim" cevabını verdi.