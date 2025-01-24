CHP lideri Özel’den otel yangını paylaşımı: Raporu yayınladı

CHP lideri Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili bilirkişi heyetinin ön raporunu hazırladığını açıkladı.

Özel, rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkililerinin sorumlu olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu Belediyesi'nin adının geçmediğinin altını çizerek, "Yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum." ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Raporu paylaştı

İçişler Bakanı'nın yangın faciasının yaşandığı gün "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" açıklamasını hatırlatan Özel, şu paylaşımlarda bulundu:

"Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU;

Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur.

Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum."