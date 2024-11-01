CHP lideri Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri'de yapılacak olan grup toplantısından önce, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili açıklamada bulundu.

Özel açıklamasında özetle şöyle konuştu:

"Gözümüz Silivri'de, elimiz kulağımız Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız ve biz, her zaman orada olacağız. Yalanla, dolanla bir profesörü bir bölücü örgütle yaftalayıp görevinden aldılar. Oraya belediye meclisinden bir üye seçmek yerine, Beyoğlu'nu kazandığımızda 'bu binadan çıkın' diyen kişiyi gelip buraya atadılar. Bir kanaat önderini cezaevine gönderdiler.

'Esenyurt'a rant için geliyorlar'

Esenyurt'u 100 bin nüfustan 1 milyon nüfusa getirip kent suçları müzesi haline getirdiler. Esenyurt'a rant için geliyorlar. Pazartesi günü başkanımızı gidip ziyaret edeceğiz.

Mansur Yavaş neden katılmadı?

Mansur bey haklı gerekçesini bildirdi. Daha sonra da katıldığı programda düşüncesini ifade etti. Belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına saygılıyız. Gelemeyen belediye başkanlarımız daha çoktu. Bir kamu görevi veriyorlar ve katılamamaları doğal.

'Yeni kumpaslara ihtiyaçları var'

İki kişiden birinin oyunu almış, 10 yıllık parti üyemizi cezaevine koyacaksın sonra incindik diyeceksin. Yeni kumpaslara ihtiyaç var, 'yaparsa Akın yapar' dediler. Bu işe tepki gösterince 'incindik'. Hakikaten akıl alır gibi değil. Çok şey söylenir ama gerçek gündemin dışına çıkmak istemiyoruz.

'Esenyurt'taki araziye ihtiyaçları var'

Yalova Belediyesi'nden belediye başkanı uzaklaştırıldığında belediye meclisinden vekil seçmişlerdi. Ama burada terörü gerekçe gösterdiler. Hem yapılan işte utanmazlık var hem de milletin aklıyla alay eder bir küstahlık var. Esenyurt'taki belediye meclisindeki üyelerin hepsine terörist diyorlar ama esas olan 'bizim Esenyurt'taki araziye ihtiyacımız var' gerçeği.

'Sine-i Millet felaket olur'

Sine-i Millet ile ilgili düşüncemizi söyledik. Ben Kemal Bey'in böyle bir öneride bulunduğunu bilmiyordum. Ancak bu isteğin ardında hükümete yakın hesaplar vardı. AK Parti'nin her şeyi yapabilme kapasitesini biliyorsunuz. Öyle bir şeyde biz çekilsek, tekrar aday olamayız ve 90 gün sonra tekrar ara seçim yapılır ve o kentlerde AK Parti'nin vekilleri seçilir. 400 vekil ile Anayasa'yı istediği gibi değiştirir. Bu felaket olur. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir. Sayın genel başkan zaten bunu bilir. Kendisi de 'ara seçim değil, genel seçim istesinler' demiştir.

Erken seçim ve ada tartışmaları

CHP, seçime hazır durumda ve aday belirleme durumunda en geniş mutabakatı sağlayacağız. Partinin yetkili organları var hep birlikte oturup konuşup belirleyeceğiz. CHP'nin aday sorunu yok. Biz gel diyoruz, kaçıyor. Hangi damat hangi bakan aday olacak. Buyurun açıklasınlar, biz hemen açıklarız. Bu operasyondan sonra İBB mi var, kafaları hiç karışmasın alınlarını karışlarız."