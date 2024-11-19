CHP lideri Özel'den teğmenlere destek: Sessiz kalanları emekli edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'teki grup toplantısında Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki yeminlerin nedeniyle haklarında ihraç talebi bulunan teğmenlere değindi.

Tarihte ilk kez üç harp okulunun da birincisinin kadın teğmenler olduğunu aktaran Özel, "İşte size bir Cumhuriyet hikayesi. Atatürk'e, vatana, millete karşı olanlar bu başarıyı zaten hazmedemediler" dedi.

CHP lideri, 'yemin töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediler diye teğmenlere önce hiçbir şey olmadığını ancak sonra Hizbullahçı ve gerici kafanın AK Parti'ye sinmiş uzmanlarının harekete geçtiğini' savudu.

Özel şöyle devam etti: "Erdoğan, elini sıkıp hediye verdiği kadın teğmen başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Sonra soruşturmalar, darbeci diyenler... Suç emre itaatsizlik, asıl karın ağrısı Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeleri. Bu 28 Şubatçılık oluyormuş. Mustafa Kemal yok 28 Şubat'ta. Meseleyi 28 Şubat'a, 25 yıl geriye götürmeye çalışanlara diyorum ki, sizin hazımsızlığınızdır. Keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir'in anlayışına sahipseniz bilelim. Mustafa Kemal'in askerlerinden zarar gelmez ama 15 Temmuz'da gördük Fetullah Gülen'in askerileri ne yaptı gördük. "Bu ülkeye kumpas kuruldu" derken neler yaptığınızı da gördük. O askerlere sahip çıkmak vatan borcudur. Geçen seneye kadar okunan, bu yıl da Erdoğan'ın da katıldığı bordo berelilerin töreninde okunan yemin aynı yemin, yeminde bir sorun yok.

'Sessiz kalanları emekliye yollayacağız'

Bu disiplin kurulu sarıklı amirali aylarca bekletip emekliliğe sevk eden kurul. Hepinizin evladı var. 22-23 yaşında yüzyıldır yapılan yemini bu sene de yapmak istiyor. O çocuklar komutan diyor ki mikrofondan yapamazsınız. Bir köşede yapıyorlar. Ya okul birincisi... Derste, yabancı dilde, disiplinde her şeyiyle iyi olacak ki birinci olacak. okul birincisinin en liyakatlisini kendince mülakatta eliyor. Bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkarız. 2-3 seneye iktidar olunca böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu geri alırız. Ama arada geçen süre meslekte onlara kaybettirir. Devrelerinin gerisine düşerler. Erdoğan, yapma ve atma, kul hakkına girme. Eğer atılırlarsa... Atılan o teğmenlerin hepsine kılıç töreni yaptıracağız, o karara sessiz kalanların hepsini emekliliğe yollayacağız."