CHP lideri Özel'den 'Terörsüz Türkiye' komisyonu mesajı: Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Meclis komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, her şeyin tam mutabakatla yürütülmesini istediklerini ancak aksi halde de nitelikli çoğunluk şartının gözetileceğini söyledi.

“Yanlışın içinde olmayacağız”

Komisyonun yasama yetkisi olan bir yapı olmadığını vurgulayan Özel, “Bu komisyon şeffaflığa ve uzlaşıya zemin oluşturmalı. Biz CHP olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Komisyonun şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum temsilcilerinin görüşlerini alabileceği bir platform olması gerektiğini savunan Özel, “Kim zarar gördüyse derdini anlatabilmeli. Çare arayabileceği bir uzlaşı zemini arıyoruz” dedi.

“Cumhuriyet'in kolonuna çivi çaktırmayız”

CHP’nin duruşunu net şekilde ortaya koyan Özel, “Komisyonda bırakın Cumhuriyet’in kolonlarını kestirmek, üzerine çivi çaktırmayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışı savunuyoruz” diye konuştu.

“Türk’ün de Kürt’ün de çocuğu iş bulacak”

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir barış dili kullanan Özel, “Kürtler ile Türkler yüz yıl önce olduğu gibi kol kola girerse, her iki halkın da çocuğunun karnı doyacak, iş bulacak. Laz'ı, Çerkez’i, Boşnak’ı ile birlikte bu ülkeyi Avrupa Birliği'ne taşıyacağız” dedi.

CHP lideri, ziyaretleri kapsamında cuma namazını Kahramankazan’da kılarken, cami çıkışında vatandaşlara lokma ve tatlı dağıttı. Ayrıca, Belediye Başkanı Selim Parlar'ın ilçede yakaladığı memnuniyet oranlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.