CHP lideri Özel'in kardeşi Barış Özel'den İzmir'de suya zam tepkisi

İzmir'de su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mesajında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı etiketleyen Barış Özel şu ifadeleri kullandı:

* İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!

Özgür Özel kardeşinin işsiz olduğunu açıklamıştı

Özgür Özel, 27 Nisan'da Manisa Yunusemre Belediyesi ziyareti sırasında kardeşinin işsiz olduğunu açıklamıştı: "İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet Yürüyüşü'nden beri işsizdir. Çalıştığı bankadan adalet yürüyüşü için izin istedi. 60 gün izni olmasına rağmen vermediler. O da kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işten ayrıldı. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi’nde işe koyalım, Ankara Belediyesi’nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz."