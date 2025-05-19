Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Ankara’da Gençlik Yürüyüşü’ne katıldı. Burada konuşan Özel, 19 Mayıs'ın Atatürk’ün hem Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı hem de kendi doğum günü olarak ilan ettiği gün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Atatürk, bir askerdi ve son derece rahat bir şekilde Cumhuriyet’i askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki genelkurmay başkanlarına, ne siyasetçi olduğu için siyasetçilere, cumhurbaşkanlarına emanet etti. Kurucusu olduğu partinin genel başkanına bile emanet etmedi, Cumhuriyet’i gençlere emanet etti."

Ankara'dan sonra ikinci durak İzmir

Gençlerin bugün de Ankara’da Atatürk'ün emanetine güçlü bir şekilde sahip çıktığını ifade eden Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile maratonu başlattıklarını açıkladı. Yürüyüşe büyük katılım oladuğunu ifade eden Özel, "İzmir bizi bekliyor. Buradaki törenlerden sonra İzmir’e gideceğiz. Akşam saat 19.19’da İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte Cumhuriyet’e, Gazi’nin emanetine sahip çıkacağız” dedi.

'AK Partili gençlere sesleniyorum'

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi. Buradan Adalet ve Kalkınma Partili gençlere sesleniyorum. Bir mücadele içinde olduk yıllardır. Tayyip Bey, birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama geçen sene birini kaybetti, topu aldı götürüyor, kesecekmiş.

Diyor ki, ‘Bundan sonra oynamayacağız. Ben kazanmıyorsam oynamayacağız.’ Biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. ‘Kazanınca övünüp, kaybedince topu kesmek olmaz’ demeleri lazım. Eğer öyle olursa AK Parti, demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa; kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, kaybedince oyun bozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçer. Ben 19 Mayıs’ta tüm siyasi görüşleri, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gençliğini de selamlıyorum. Diyorum ki, ‘Dedenizin, babanızın, reisinizin elinden o topu geri alın.’ Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp, kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar.”