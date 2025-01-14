CHP lideri Özgür Özel: 'Beşiktaş operasyonuyla bu zamlar unutturulmak mı isteniyor?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında konuşuyor.

CHP, toplantı öncesi partililere kırmızı kart dağıttı. Özel, geçen hafta Mersin'de yaptığı mitingde Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmesini istemişti.

Özel'in konuşmasından satır başları

- Özel, dün suni bir gündemle uyandık. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın evi kanunsuzca gözaltına alınmasına değindi.

- Grup toplantısını Beşiktaş Belediye önünde mi gerçekleştirsek dedik. Ancak, zaten bunu istemiyorlar mı?

- Beşiktaş operasyonuyla acaba bu zamlar unutturulmak mı isteniyor?

- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma da değinen Özel, aradan altı ay geçmeden yine zam yapıldığından bahsetti.

- Suni gündemle zamların unutturulmaya çalışıldığını ifade eden Özel, "Vatandaşının sorununu konuşmayın. Susmayacağız, konuşacağız, konuşacağız."

- (Erdoğan'a ithafen) "Ne sokaktan, ne mutfaktaki yangından haberi var."

-Senin dediğin yere değil, milletin barının yandığı yere bakıyorum.

- Verdiği asgari ücret, geçen ocakta 5 çeyrek altın alırken, bugün 4,5 çeyrek altın alıyor.

- Geçen sena asgari ücretle 1700 simit alırken, bu sene 1478 simit alınabiliyor.

- Araştırdık, Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. O gün 29 lira 90 kuruş ödemiş. Aynı fileyle aynı pazara gittik o file bugün bin 44 lira. 29 liraya dolan file 21 yılda 40 kat zamlanmış.

- Millet küfeyi seçimle senin sırtına verdi. Şimdi taşıyamam diyor.

- 5'li çete sıfır lira vergi verdi. Erdoğan onlar için 701 milyar TL para koydu. Bunlara verilecek destekler için. Bu salondaki emeklilerin, bütün emeklilerin bir asgari ücret yapmak için en çok 400 milyar TL para lazım. Onlara para bulunuyor.

- Bu ülkenin parası var, ama arkasında duran bir Cumhrubaşkanı yok. Zenginlere yüzünü dönen bir Cumhurbaşkanı var.