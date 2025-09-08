CHP lideri Özgür Özel: Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz

CHP lideri Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında iktidara yüklenen Özel, CHP İstanbul il Başkanlığı'na kayyum kararına da tepki gösterdi.

CHP'nin yol haritasını da açıklaya Özel şöyle konuştu:

"Parti programımız dört temel sütun üzerine oturuyor: Birincisi devlet, yönetim ve demokrasi; ikincisi kalkınma ve ekonomi, üçüncüsü sosyal devlet ve refah, dördüncüsü ise dış politika, güvenlik ve dirençlilik. Onurlu hayatları yeniden vaat edeceğiz. Hizmetlerin en yakın idari birimler tarafından sağlanmasını temin edeceğiz, yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

Katılımcı bir ekonomi yönetimi vaat ediyoruz. Sadece kendi yanında olan ve zenginleri koruyan iktidar anlayışını değiştireceğiz. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için, herkes için temel vatandaşlık gelirini öneriyor ve vaat ediyoruz. Gerçekçi bir gelir testinden sonra her bireyin bundan faydalanmasını geliştireceğiz.

AB'ye tam üyelik, dış politikadaki en önemli hedefimizdir. CHP iktidarında Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini bütün dünya destekleyecek. Gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa vaat ediyoruz. Bu ülkeye huzur vaat ediyoruz, parti programını da tam da bu nedenle güncelliyoruz.

Çok partili siyaset tehdit altında

Türkiye'de artık ne yazık ki çok partili siyaset tehdit altındadır. CHP'nin hedef alınması da bu yüzdendir. Biz bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız.

Geleceğin iktidar partisine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapan bir süreç başlatılmıştır. 19 Mart bunun somutlaştığı gündür. 173 gündür Türkiye'nin geleceğine yapılan darbe sürmektedir, biz de buna karşı direnmekteyiz. Bu yüzden partimize saldırıyorlar. İl Başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. Gün gelecek, bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız, sizi savunan kimse kalmayacak."