CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 75 bin TL'lik manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.

"Haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle..."

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aydın, Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik yargı bağımsızlığını yok etmek gibi ithamları içeren konuşması nedeniyle manevi tazminat cezasına çarptırıldığını kaydetti:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL… — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) April 15, 2025

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, kendisine yönelik "cuntacı" ifadeleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin TL'lik bir tazminat davası daha açmıştı.