CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart tarihinde hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, bugün sabah saat 10.00 sularında İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel, yaklaşık 2 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Davanın Silivri'ye taşınmasına tepki gösterdi

Akın Gürlek davasının Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne taşınmasına tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan'ın Çağlayan'daki mahkemesi geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının simge salonuna alındı. Anlamlıdır, önemlidir. Fetöcülerin kurduğu kumpasları bugün Zekeriya Öz değil, Zekeriya Öz'ün bugünkü güncel hali kurmaktadır. O gün Zekeriya Öz'e sahiplenen, davanın savcısı benim diyen Erdoğan bugünkü savcıya sahip çıkmaktadır, onu o görevlendirmiştir.

Kumpas davası kumpasın mekanında görülür. Bizim buna karşı bu sembolik hatırlatmayı, tarihi hatırlatmayı önemsiyoruz. Yarın o salonda İstanbul'dan il başkanımız, yönetimi, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, Trakya'daki tüm seçilmiş arkadaşlarımız salonda Ekrem Başkan'ın yanında olacaklar ve Ekrem Başkan, bir başka davada İstanbul'da olması gereken bir başka davayı, buraya taşıdıkları davada yarın hakim karşısında olacak."

DEM Parti ve AK parti görüşmesine değindi

CHP lideri, bugün Dem Parti ve AK Parti arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu:

“Biz bir kere ‘Kürt meselesi’ diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz. Niye? Kürtler ‘Sorunum var’ diyorsa vardır. Çözmek hepimize düşer. Bunu ‘Yoktur’ deyip de görmezden gelmemeli. ‘Terörsüz Türkiye’ diyorlar. Biz terörü de kınıyoruz, terörsüz Türkiye’yi de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür. Bunun için doğru zemin Meclis’tir. Bu sorunun çözümü için Meclis zemininde olmasını çok önemsiyoruz. Terörsüz Türkiye’yi de, Kürt meselesini kökten çözmeyi de, bütün Kürtleri eşit vatandaş yapmayı, bu devleti onlara ait hissettirmeyi de başaracak anlayış buradadır.”

"Aramızda bir uyuşmazlık çıktı"

Özel, Yozgat'ta İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme traktörüyle destek veren 10 çiftçiye verilen cezalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı, cezaların ödenmesi konusunda İmamoğlu'yla aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Bugün yaptığımız görüşmeyle ilgili Ekrem Başkan’la kısaca bilgi verecek olursam, görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika verebilirsiniz. Sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik.

Ekrem Başkan dün tam avukatları kanalıyla Yozgat’taki traktörlere kesilen cezaları kendisinin üstleneceğini ilan edecekken benim üstlendiğimi öğrenmiş. ‘Benden erken davrandın, bu iş olmaz’ dedi. ‘Nasıl olacak? Ben de açıkladım’ dedim. ‘O zaman bütün sorunları nasıl çözüyorsak, bunu da kardeş payı yapalım’ dedi. Yozgat’taki traktörlere kesilen cezaları ödeme meselesini kardeş payı, kardeşlik hukuku içinde halletmiş bulunuyoruz. Yarısını Ekrem Başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim.”

"Burada tutuldukları her gün işkencedir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarına tepki gösteren Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

‘Bu elli baltalılar’ diyor. Yani bu kadar büyük iftira olmaz. Burada tutuldukları her gün işkencedir. Ailelerine ve kendilerine boşu boşuna ıstıraptır. Bir sopa almamışlar, ne baltası? Yalancı adam! Utanmaz adam. Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu."

Gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına dair de açıklamalarda bulunan Özel, “Timur Soykan skandal düğün haberiyle ödül aldı. Yani düğüne davet ettiği kişilerin yaptığı takılardan zenginleşen kişiyle ilgili yaptığı haberle ilgili ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11.00’de randevulaşıp gideceği bir ifade vereceği soruşturma için bu sabahın köründe evinden onlarca polisle birlikte alındı ve onlarca polisle birlikte alındığı, alınan Timur Soykan’ın YouTube’da Onlar TV kanalında yayınlanan programlarını milyonlar izliyor." ifadelerini kullandı.