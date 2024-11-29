CHP lideri Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün ekim ayında tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyeret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilere konuşan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslendi.

Özel, Gürlek’e yönelik “Cürmün kadar yer yakarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı Özel’in bu sözleri üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Özel hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.