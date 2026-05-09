CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, Özel’in katıldığı bir canlı yayında Akın Gürlek’e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu ifadelerin kamu düzeni ve toplumsal barışı bozma riski taşıdığı, halkı yanıltabilecek nitelikte olduğu ve gerçeği yansıtmayan beyanlar içerdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Sözlerin halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.