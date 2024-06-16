CHP lideri Özgür Özel ile vatandaş arasında 'Hamas' tartışması çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı için geldiği Manisa'da bayram namazanını kıldı. Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Özel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçların son bulmasını diledi.

Dünyadaki bütün ülkelerin Filistin devletini tanımasını ve İsrail'in işlediği insanlık suçuna, katliamlarına ve soykırımına karşı sert tedbirlerin artık alınmasını dileyen Özel, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz. Bu güzel bayram gününden sonra artık ne ülkemizde ne dünyanın herhangi bir yerinde çocukların, annelerin gözyaşı olmasın, savaşlar olmasın. Bundan sonra herkes barış içinde yaşasın temennisini taşıyoruz." diye konuştu.

Vatandaş ile 'Hamas' tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiden ayrılırken bir vatandaşın "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözleri üzerine ise "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" ifadelerini kullandı.