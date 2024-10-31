CHP lideri Özgür Özel İstanbullulara seslendi: Kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü üyeliği iddiası ile tutuklanmasının ardından, belediyeye Can Aksoy kayyum olarak atandı. CHP lideri Özgür Özel de “Esenyurt’un iradesine darbe yapılmıştır." diyerek halkı protesyoya davet etti.

'Kirli oyuna karşı halkın, İstanbul’un iradesini savunacağız'

Özel, “Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için polis bariyerleri kurarak bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sayımızı az göstermeye çalışanlara inat tüm İstanbulluları, Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Bu kirli oyuna karşı halkın, İstanbul’un iradesini, Türkiye’nin geleceğini savunacağız” dedi.

"Kayyum atanarak darbe yapıldı"

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Özel, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin Özer'e oy verdiğini belirterek, "Yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız." diye konuştu.

"Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları bekliyoruz"

CHP MYK’nın Esenyurt İlçe Başkanlığında toplandığını ve birazndan toplantıya başkanlık edeceğini açıklayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, ‘Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?’ diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız.”