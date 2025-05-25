CHP Lideri Özgür Özel, Kadıköy'de 10 kilometre parkurunda koştu!

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Cadde10K-21K' koşusunda 10 kilometrelik parkurda yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koşuyu 59 dakika 35 saniyede tamamladı. Özel, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet Koşusu'nu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Caddebostan sahilinde gerçekleşen etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Özel, daha önce de koşuya katıldığını hatırlatarak, "Özellikle Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybedenler, acılarını ve davalarının takibini Türkiye'ye duyurmak için buradalar. Onlara destek için buradayız" diye konuştu.

"Ekrem Başkanı unutturmamaya devam ediyoruz"

Özel ayrıca, bu hafta sonu yapılacak CHP mitinginin Bursa'da düzenleneceğini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu arkadaşlarının durumunu gündemde tutmaya devam edeceklerini kaydetti. Özel, "Hafta sonu mitinglerinde, çarşamba mitinglerinde Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı unutturmamaya, onların haklı mücadelesini dile getirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan İmamoğlu pankartına yönelik eleştirilere ise, "Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine astı. Şimdi 'Niye astınız' diyorlarmış? Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu" sözleriyle yanıt verdi.

Özel, bayrak asılmasıyla ilgili başlatılan adli sürece ilişkin soruya "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Ekrem başkan her yerde" yanıtını verdi.

1923 numaralı formayı İmamoğlu'na hediye edecek

Koşuya 1923 göğüs numarasıyla katıldığını belirten Özel, bu numaralı formayı İmamoğlu'na hediye edeceğini açıkladı. Özel "1923 göğüs numarası ile koştuk. Bunu Ekrem başkana ilk ziyarette hediye edeceğiz. Bunun arkasını birazdan bugünün anısına imzalayacağız. Ekrem başkan için koştuk. Ekrem başkan da ben de buradaki ekibin hepsi aslında bir kişinin peşinden koşuyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet Koşusu'nu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz. Atatürk'ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz, sadece bir yere koyarsınız. Hürriyetini engellersiniz ama koşusu durmaz" ifadelerini kullandı.