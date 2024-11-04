CHP lideri Özgür Özel kayyum atamalarına tepki olarak Batman'a gidiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye önünde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün akşam Batman'a gideceğini duyurdu.

Ahmet Türk, şunları söyledi:

* Eğer bir aksilik olmazsa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Batman'a gelecek. Batman uçağına yer bulmuşlar. Bugün 17.00-17.15 gibi Batman'a inecek. Mesele sadece DEM Parti'nin olayı değil. Bir demokrasi ayıbı var ve bu demokrasi ayıbına karşı herkesin güçlü bir tepki göstermeleri gerektiğini düşünüyorum."