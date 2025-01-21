CHP Lideri Özgür Özel 'Tablo vahim' diyerek duyurdu: Kartalkaya'daki otelden üzücü haberler alacağız

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de sabaha karşı çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Saat 03.30 sıralarında otelin mutfak katında başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm katlara yayıldı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yangın sırasında yaşanan panik nedeniyle bazı misafirlerin camlardan atladığı bildirildi.

Özgür Özel: Bakanlardan hepimizi üzecek haberler alacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki facia ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Özel, “Sayı artıyor, tablo çok vahim. Bakanlardan hepimizi üzecek haberler alacağız. Bugün yasın günüdür” ifadelerini kullandı. Planlanan grup toplantısını iptal eden Özel, önce Çağlayan Adliyesi'ne ardından Bolu'ya gideceğini belirtti.

Otel çalışanları yangının ilk anlarını anlattı

Grand Kartal Otel çalışanlarından Necmi Kepçetutan ve Hıdır Yeşiş, yangın anında yaşananları anlattı. Kepçetutan, kayak eğitmenleri ve otel personelinin müşterileri tahliye etmek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "20-25 kişiyi merdivenlerden çıkardık. Sömestr tatili nedeniyle içeride çok sayıda çocuk vardı. Ulaşamadığım öğrencilerim var, dua ediyorum sadece” dedi.

Yeşiş ise sekizinci kata ip atarak 13-15 kişiyi kurtardıklarını, ancak bazı misafirlerin camlardan atladığını ifade etti. Bir otel çalışanı, yangın sırasında bir babanın bebeğini camdan sarkıttığını, insanların yardım çığlıklarının yükseldiğini aktardı.

Güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin yangın merdiveni ve fıskiye sisteminin olup olmadığının bilinmediğini belirtti. Özcan, “Burası Milli Parklar’a ait bir alan ve Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta. İtfaiyenin buraya ulaşması 45 dakika sürdü” dedi.

Bakanlar ve yetkililer olay yerine gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bölgeye hareket etti. Ayrıca yangının nedenini araştırmak için 4 başmüfettiş görevlendirildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü otelin ağır hasar aldığı ve çökme tehlikesi bulunduğu bildiriliyor.