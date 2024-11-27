CHP Lideri Özgür Özel: Teğmenler ihraç edilirse iktidar olduğumuz ilk ay orduya geri kazandırılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek yemin eden ve TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili konuşan Özel, "Bu teğmenlere uyarı cezası verin, ihraç etmeyin. Eğer ihraç ederseniz, biz o teğmenleri yalnız bırakmayız. Dibimizde istihdam ederiz ve iktidarımızın ilk ayında şanlı ordumuza geri kazandırırız" ifadelerini kullandı.

Özel, Atatürk rozeti takmadığı için işten çıkarılan bazı teğmenlerin CHP’nin kontrolündeki işlerde çalıştığını da sözlerine ekledi.

"Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler"

Özgür Özel, hükümetin belediyelere yönelik uygulamalarını da eleştirdi. Belediyelerin SGK borçlarının bütçelerinden kesilmesine ilişkin kararı değerlendiren Özel, “Bu adımlar, belediyelerin halka hizmet götürmesini engellemeye yönelik bir çaba. Belediyelerin yaptığı şeffaf ve halka dokunan çalışmaların önünü kesmek istiyorlar” dedi.

"Bahçeli'nin altı doldurulmayan sözleriyle meşgul değiliz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çözüm süreci ile ilgili açıklamalarına da değinen Özel, bu konuda şeffaflık ve toplumsal mutabakat gerektiğini vurguladı. Özel, “Bahçeli'nin sözleriyle vakit kaybetmiyoruz. Demokrat ve güçlü adımlar atılırsa destek veririz, ancak başkasının planlarına alet olmayız” diye konuştu.

Demirtaş ve Öcalan tartışması

Özel, çözüm süreci tartışmalarında Selahattin Demirtaş’ın dışlanmasına dikkat çekti. Demirtaş’ın hakkının yendiğini belirten Özel, "Eğer iktidar söylediklerinde samimi olsaydı, Demirtaş’tan katkı isterdi. Ancak şu an mesele, iktidarın kendi çıkarlarını koruması" ifadelerini kullandı.