CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ortak açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın da tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildi.

'Dayanışma sandıklarına ilgi üye sandıklarından 10 kat fazla'

Kararın ardından DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ile kameralar karşısına geçen CHP lideri Özgür Özel şu açıklamalarda bulundu:

"İBB Belediye Başkanımızın tutuklanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanı adaylığı için seçimimiz devam ediyor. Üye sandıklarından 10 kat fazla halkın dayanışma sandıklarına ilgisi var. Gelen yoğun talep üzerine, kuyruklar nedeniyle oy verme süresini 17.00’den 19.00’a uzattık.

Üzüntümü ve öfkemi, halkımızın cesareti ve umut veren dayanışması yükseltiyor.

Tüm muhalefet partilerinin gösterdiği dayanışma çok değerli. DEM Parti il ve ilçe eş başkanları partimize ziyaret gerçekleştirdiler, bu bizim için çok önemli. Sürece başından sonuna kadar katkı sundukları için teşekkür ediyoruz."

'İstanbul’da yaşananlar barış umudunu zedeliyor'

DEM Parti'li Bakırhan ise şöyle konuştu:

"Bu, yargı eliyle demokratik siyaseti dizayn etme girişimidir. Bu topraklarda çok önemli bir demokrasi geleneği var. Bugün de yarın da bu böyle olacak. Buradan ders çıkarması gerekenler, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlardır. Dünyanın en önemli kentlerinden birinin belediye başkanı, yok sebeplerle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tam da barışın, Türkiye’nin artık demokratikleşmesinin konuşulduğu bir süreçte İstanbul’da yaşananlar barış umudunu zedeliyor. Bir kez daha DEM Parti olarak, hukuk dışı yollarla halkın iradesinin gasp edilmesinin karşısındayız. Bizim durduğumuz yer ve tavrımız bellidir."