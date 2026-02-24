CHP Lideri Özgür Özel ve İki milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM’de
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’ye ait yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar TBMM Başkanlığına sunularak Karma Komisyona sevk edildi.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.