CHP Lideri Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Annelerin toplumun geleceğini şekillendirmede önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz. Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva Annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."