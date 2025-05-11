CHP Lideri Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, annelerin toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü figürler olduğunu belirtti. Özel, "Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe etmediği bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz" diyerek tüm annelerin gününü kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
Annelerin toplumun geleceğini şekillendirmede önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz. Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva Annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."
Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 11, 2025
Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.
Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki… pic.twitter.com/Vu3ZGjOdDo