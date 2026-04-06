CHP lideri Özgür Özel'den ara seçim çağrısı: İlgili irade ortaya çıkmalı

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüştü.

Ziyaretin ardından önemli mesajlar veren Özgür Özel, ara seçim tartışmalarına ilişkin anayasaya işaret etti, "O ara seçim olacak anayasa öyle diyor. O ara seçimin yapılmasıyla ilgili irade ortaya çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki savaşın küresel etkilerine değinerek Türkiye ekonomisinin bu sürece hazırlıksız yakalandığını ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu savunan Özel, savaşın maliyetinin vatandaşlara yansıdığını ifade etti. Bazı ülkelerin enerji ve vergi politikalarında koruyucu adımlar attığını belirten CHP lideri, Türkiye'nin de benzer şekilde vatandaşını ve sanayisini koruyacak politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye' süreci ve Can Atalay'ın tutukluluğunu kayyum atamaları üzerinden eleştiren Özgür Özel, bu konuyla ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talep edeceğini ve atılması gereken adımları müzakere edeceklerini açıkladı.

Ara seçim çağrısı

Seçimin yaklaştığını hatırlatan Özel, "Tüm muhalefet partilerinin demokratikleşme konusunda uzlaşma içinde olması gerekiyor. Adil ve serbest seçimler ve anayasal demokrasi üzerinde uzlaşmamız lazım" dedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasaya göre ara seçim ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamaz. Onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilir diyor. Boşalan üye sayısı toplam sayının 5'te 1'i olursa 30 ay da beklenmez diyor. Şu an 8 milletvekili boşta.

Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse. O ara seçim olacak anayasa öyle diyor. O ara seçimin yapılmasıyla ilgili irade ortaya çıkmalıdır.

Biz istifa eden vekil sayısını 30'a tamamlamayı konuştuk ama o ilk 30 ay için geçerli. Sadece 8 boş sandalye için yapılsın. Aslında Hatay boş değil ama İstanbul 3'üncü bölge ve rahmetli Sırrı Süreyya Önder'den boşalan İstanbul 1'inci bölgede AK Parti yarışa girmeye hazır mı görmek istiyoruz."