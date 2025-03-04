CHP Lideri Özgür Özel'den Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

Köseler’in gece yarısı evinde gözaltına alınmasını eleştiren Özel, “Bunu yaparak iktidarda kalacağınızı sanıyorsanız avucunuzu yalarsınız” diyerek hükümeti sert bir dille eleştirdi.

"Beykoz’u CHP’ye kazandıran başkan hedefte"

Özgür Özel, İstanbul’da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasından sonra Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de benzer bir süreçle karşı karşıya kaldığını savundu. Özel, “Alaattin Başkan'ın suçu, Beykoz'u daha önce yönettiği gibi bir kez daha AK Parti’nin elinden alıp CHP’ye kazandırmasıdır” ifadelerini kullandı.

Özel, belediye başkanlarının hukuki gerekçeler yerine siyasi kararlarla tutuklandığını öne sürerek, "Bu tür suçlamalarla belediye başkanları içeri alınıyorsa, bu ülkede hukuk devleti olsaydı, AK Partili ve MHP’li belediye başkanları da yargılanırdı" dedi.

"Köseler, sorumlu olmadığı işlerden yargılanıyor"

Köseler’in sorumlu olmadığı işlemler nedeniyle suçlandığını söyleyen Özel, "Belediye işleyişi gereği yapılması gereken konular üzerinden algı operasyonu yürütülüyor" ifadelerini kullandı. Özel, Köseler'in hapse atılmasının siyasi bir karar olduğunu savunarak, hukuk sisteminin tarafsız olması gerektiğini vurguladı.

Öcalan'ın çağrısı

CHP Genel Başkanı, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve olası bir çözüm süreci hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Kanunlarla çözüme kavuşturulmalı ve toplumun geniş kesimlerinin mutabakatı sağlanmalı. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin, halktan gizlenemeyeceğini biliyoruz” diye konuştu.

Özgür Özel’in bu açıklamaları, siyasette yeni bir tartışma başlatırken, CHP’nin yerel yönetimlere yönelik baskı iddialarını gündemde tutmaya devam edeceği yorumları yapılıyor.