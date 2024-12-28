CHP Lideri Özgür Özel’den dikkat çeken asgari ücret eleştirisi: Sefalet ücreti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara, Tandoğan Meydanı'ndaki mitingde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, halkın sesini TBMM'ye taşımak adına büyük çabalar sarf ettiklerini belirten Özel, "O Meclis ki gücünü halktan alır, o Meclis ki gücünü milletten alır. O zaman yetkinin gerçek sahibine gitmenin, millete gitmenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin hayal kırıklığına uğradığını belirten Özel, 2025 yılı için belirlenen rakamın asgari ücret değil, "sefalet ücreti" olduğunu söyledi.

Türkiye'deki işçilerin büyük bir kısmının sendikal haklardan mahrum olduğunu belirten Özel, iktidarın işçilerin sendikal haklarını engellediğini iddia ederek sendikaları "üretimden gelen güçlerini kullanmaya" çağırdı.

"Mutlaka bu iktidarı göndereceğiz" diyerek vatandaşa seslenen Özel, "Sel olup akacağız, bu haksız rejimi değiştireceğiz" ifadelerini kullanarak CHP'nin erken seçim kararlılığını yineledi.