CHP lideri Özgür Özel'den emekli maaşı tepkisi: Meclis'te değişebilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Cihanbeyli Belediyesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Enflasyondaki artışı yine altın hesabıyla anlatan Özel, "2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli tam sekiz çeyrek altın alabiliyordu, aldığı en düşük emekli maaşıyla. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin lira, ancak 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bunu asla unutmayın, unutturmayın" dedi.

'Meclis en düşük emekli maaşını artırabilir'

Dün 14 bin 469 lira olarak açıklanan en düşük emekli maaşına dikkat çeken Özel, en düşük emekli maaşının Meclis'ce artırabileceğini söyledi, "Kanun teklifi verilecek, komisyonda görüşülecek, kararı milletin vekili verecek. 20 bin olsun derse, 20 bin olacak" dedi.

CHP lideri, emekli maaşının Meclis'ten geçmiş gibi açıklanmasına da tepki gösterdi, "Atanmış bakan, seçilmiş 600 tane milletvekiline daha Meclis’e kanun teklifi verilmeden küsuratına kadar emekli maaşını söylüyor. Buradan Meclis’in onurlu, haysiyetli, kendini, emeklisini bu Bakan’a ezdirmeyecek, bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum” dedi.

Milletvekillerine sert tepki

Özel şöyle devam etti:

“Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız. Eğer Meclis’i bu Bakan’a ezdirirlerse emeklinin yüzüne bakacak halleri olmaz. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclis’e? Bunun için bu millet yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor maaşlarınızı günü gününe ödüyor. Bir emeklinin kaç katı maaş alıyorsunuz, oylamaya gelince milletin gözüne değil bakanın sözüne bakıyorsunuz. Yazıklar olsun böyle düzene.”