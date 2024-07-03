CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Hemen iki ay sonra yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere açıklamarda bulunarak ekonomik sorunlara değindi. Özel'in gündeminde asgari ücret ve eriyen alım gücü vardı. CHP lideri bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

CHP lideri Özel, meydandaki işçilerin 'erken seçim' diye bağırdıklarını belirterek 'milletin sıkıntılarına çare olması durumunda' erken seçime gidilmesi gerektiği mesajını verdi. Özel, "Sadece vatandaşa kemer sıktırtan tedbirler alınıyor. Bunun cezasını da siyaseten Cumhur İttifakı çekecek." dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünkü 17 bin lira, ocak ayındaki 13 bin liraya denk geliyor. '6 ay daha zam vermeyelim' diyor. 17 bin lira sen al bakalım hesabını ona göre yap. Böyle bir hesap olmaz. Biz hesabımızı millete göre yapıyoruz. Kocaeli Gebze'ye gidiyoruz; 100 bin kişi geliyor oraya, 'Zam istiyoruz' diyorlar... 'Geçim olmazsa seçim olur' diyoruz! Meydandaki işçiler 'erken seçim' diye bağırıyorlar. Milletin sıkıntılarına çare olacak adım atılırsa 31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp 'Ben birinci partiyim, haydi seçim' demeyeceğim ama millet isterse ne yapalım? Çay üreticisi seçim istiyorsa tek günah sizin. Biz hesabımızı millet neye göre yapıyorsa ona göre yapacağız."

Erken seçim kararı nasıl alınabilir?

Özel, erken seçimin teknik olarak söz konusu olamayacağını, seçimlerin ya cumhurbaşkanı kararıyla yenilenebileceğini ya da Meclis'te 360 vekilin istemesiyle olabileceğini belirtti.

CHP lideri şunları kaydetti: "O durumda geçen sefer YSK’nın verdiği kararla bu dönem ikinci dönem kabul edildiği için (Erdoğan) bir kez daha aday olabiliyor. Bu yüzden Meclis’in bir karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz... Bizce yarın karar alınıp iki ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse yaptığı siyasi değerlendirme de o kadar isabetsizdir."