CHP lideri Özgür Özel'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararına sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, rüşvet ve terör örgütüne yardım suçlamaları ile gözaltına alınırken, CHP lideri Özgür Özel'den karara sert tepki geldi.

23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek bir ön seçime gideceklerini hatırlatan Özel, "Pazar günü 81 ilde 973 ilçede, ilçelerin mahallelerinde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık daha koyacağız. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüş, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir" dedi.

Saraçhane'de konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Belediyelerimizin çalışanları, bürokratları, bilim insanları, iş insanları çağırıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi çalınan kapıların açılması beklenmeden ayıplı bir muameleyle İstanbul'un iradesine saldırdılar. Ekrem İmamoğlu onu dört kez üst üste yendi, Beylikdüzü dahil. O yüzden her gece kendi sesiyle uyanıyor. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.

Diploma iptaline tepki

Siz anayasayı askıya alırsanız 35 yıl önce gazete ilanıyla çağırdığınız, 3 yıl boyunca kendinden önce ve kendinden sonra da olan yüzlerce arkadaşıyla birlikte başvuran birinin evraklarını inceleyip iki dersi hariç diğer dersleri baştan aldırtıp ona diploma düzenleyip verdiyseniz, o üniversite doktor da mezun ediyor.

31 yıldır ameliyata girebilirsin deyip milletin canının emanet edildiği o diplomayı veren üniversite gelen bir talimatla, hatta iki kez gelen o aparatın iki kez taciziyle "hadi iptal edin, hadi iptal edin" diplomayı iptal ederken aslında dün akşam Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devletini, hukuk güvencesini iptal etti. Bu mantıkla artık kimsenin tapusunun, kimsenin elindeki hisse senedinin, devlet borç senedinin, banka cüzdanının hiçbirinin bir garantisi yoktur, aynı mantıktır.

Dün, 28 kişinin diploması iptal edildi. Suçları Ekrem İmamoğlu'nun, 35 yıl önce sınıf arkadaşı olmak.

Bu devletin bu millete verdiği en büyük değer seçebilme özgürlüğüdür. Tayyip Erdoğan seçebilme özgürlüğüne el atıyor. Bu milletin istediğini cumhurbaşkanı seçebilme özgürlüğü elinden alınıyor. Ben dün akşamdan itibaren 16 muhalefet partisi, özcesi Cumhur İttifakı hariç Türkiye siyasetinin gerisi gösterdikleri dayanışmaya, attıkları sosyal medya paylaşımlarına, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına, açtıkları bana ve Ekrem Başkan'a telefonlara, buraya kadar ziyaretlerine yürekten teşekkür ediyorum.

İBB'ye burada sahip çıkacağız

Ekrem Başkan'a emanet edilen ve Ekrem Başkan'ın hepimize emaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne burada sahip çıkacağız. Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz.

Sayın, en son Sol Parti ziyaret etti. Sayın Musavvat Dervişoğlu sağ olsun yoldaymış, geliyor. Dayanışma ziyaretlerini de burada kabul edeceğiz.

Sürecin tamamının nasıl hızlandığını, nasıl aceleye geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bir yandan da aylardır duyduğumuz iftira ve kumpas davalarından o mu, bu mu, bu mu değil hepsini birden bu sabah devreye soktular.

Sağlığı, morali, umudu yerinde

Siz ne bizi ne Ekrem Başkan'ın mücadelesini durduramayacaksınız. Biraz önce avukat arkadaşlarım yanındaydı. Sağlığı yerindedir, morali yerindedir, kararlılığı yerindedir, umudu ve ümidi yerindedir. 23 Mart günkü sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir.

Ve son olarak elbette 4 gün boyunca örgütümüzle, örgütlerimizle bütün Türkiye'de, İstanbul'da olmamız gereken yerde, olmamız gereken duruşta en yüksek kararlılıkla, en büyük dirençle olacağız. Çağrılara uymaya, çağrıldığınız yere koşmaya, Ekrem Başkan'a, demokrasiye sahip çıkmaya hepinizi davet ediyorum.

Dayanışma sandığı

Ve artık Pazar günü 81 ilde 973 ilçede, ilçelerin mahallelerinde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız. 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Ancak yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüş, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir. Bir sandıkta bir parti bugüne kadarki en demokratik yolla adayını belirleyecek ve arkasına geçecektir.

Demokrasiye ihtiyaç duyan herkesi 23 Mart'ın dayanışma sandığına bekliyoruz.

Bu yolun yolcuları tükenmez

Burada olmaya, mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Bizi bu yola bu ülkenin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkardı. Bu yolda dönenler olur, bu yolda ölenler olur. Ama bu yolun yolcuları tükenmez. Önderimizin gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz."

Sine-i millet açıklaması

Özgür Özel konuşmasının ardından "Sine-i millet çağrısı gelir mi?"sorusuna da açıklık getirdi. Özel sine-i millet kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşımızdaki yapı olgun, sindirmiş, ahlaki bir yapı olmadığı için, siz bugün sine-i millete gittiğinizde, yani milletvekillerinizi istifa ettirdiğinizde, herhalde çekildiğiniz meclis için yapılan yeni seçime de girmeyeceksiniz.

Sizin yerinize o koltukların yarısını bile, ki fazlasını doldurur muhalefet girmezse, tamamını doldururlar. Alanlar, anayasayı referandumsuz değiştirme çoğunluğunu elde eder. Bunlara bu imkan verilir mi? Yani yoksa sine-i millete dönmek bir erken seçim getiriyorsa, biz 6 ay önceden dönerdik sine-i millete. Ama erken seçimi değil, bir ara seçim ve ardından anayasayı değiştirecek AKP çoğunluğunu tarif ediyor bu. Bu doğru değil.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykotu meselesi de önümüzde biz eğer parlamento çoğunluğunu alacak güçlü muhalefeti tuttuysak, zaten cumhurbaşkanını da seçimde değiştireceğiz. Biz ilk önce milletten aldığımız emanete sahip çıkmayı burada başarmalıyız.

Geleceğe yönelik stratejileri öneren parti içinden, parti dışından çok kıymetli arkadaşlarımızla uzun uzun tartışırız, en doğrusunu yaparız."