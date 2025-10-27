CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması sonrasında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler"

İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Özel, sürecin siyasi olduğunu savunarak, "Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler. Bugün yukarıda bu kanunlara son derece hakim yetkin avukatların ortak değerlendirmesi şuydu, demek ki bu kadar aciz duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler" dedi.

İmamoğlu'na yönelik 'terör örgütüne destek' ve 'yolsuzluk' iddialarının ispatlanamadığını ileri süren Özel, "En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım biz bunlara casusluk suçlamasında bulunalım, belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya" dedi.

"Suç örgütü olabilmesi için önce iddianame yazılmalı"

Özel ayrıca, tutuklama kararının açıklanmasının hemen ardından Başsavcılığın avukatlara evrak verilmeden basın bilgi notu yayımladığını öne sürerek, "Bilgi notu da şöyle başlıyor, 'Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni yasa dışı yollarla ele geçirmek ve Cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında.' Yahu o suçların, onun suç olabilmesi için adının çıkar amaçlı suç örgütü olabilmesi için sen önce iddianameyi yazacaksın, delilleri koyacaksın. Bunun üzerine yargılama başlayacak. Yargılamanın sonunda burada bir karar verilecek. Olumsuz bir karar olsa istinafı olacak, Yargıtay'ı olacak, karar kesinleşecek ancak ondan sonra buna suç örgütü denilebilir" diye konuştu.