CHP Lideri Özgür Özel'den İstanbullulara 'Saraçhane çağrısı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bu akşam Saraçhane'de yapılacak buluşmaya tüm İstanbulluları davet etti.

Özgür Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yine 20.30'da burada olacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz. Dün akşam bizim demokratik anlayışımız içinde kimsenin burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir mesaj verildi. Bugün ve yarın akşam yine hep birlikte olacağız. Ümit ediyoruz, yarın akşam çok sayıda siyasi partinin katılımının da olduğu bir birlikteliği müjdeleyebiliriz. Bugün 20.30'da tüm İstanbulluları Mansur Başkanımızla birlikte Ekrem Başkanımıza destek için Saraçhane'ye bekliyoruz."

Dün akşam Saraçhane’de düzenlenen buluşmada, CHP'li yöneticiler, partililer ve vatandaşlar bir araya gelmiş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan protestolar gerçekleştirilmişti. Bugün ve yarın da Saraçhane’de toplanılacağını belirten Özel, özellikle yarın akşamki buluşmada farklı siyasi partilerin de katılım sağlayabileceğini vurguladı.

Özel ve Yavaş'ın Saraçhane'deki buluşmaya katılacakları belirtilirken, CHP kanadından yapılan çağrıların ardından, etkinliğe katılımın yüksek olması bekleniyor.