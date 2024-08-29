CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi: Hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı MHP'li siyasetçilerin şikayeti üzerine CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu'na 'zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme'den ceza istendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'deki sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaretinin ardından gündeme dair konuştu.

Özel, dün Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talebiyle iddianame hazırlandığını öğrendiklerini belirtti.

CHP lideri şunları söyledi: "Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu, MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden, milletin gözünden, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorları tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez.

'Vız gelir tırıs gider'

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da bir önceki genel başkanını sindireceksiniz."