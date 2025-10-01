CHP lideri Özgür Özel'den milli muharip uçak "KAAN" açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ile Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Özel ve Çelik, partililer tarafından kapıda karşılandı. Mazbatasını alarak delegeleriyle güven tazeleyen Özgür Çelik'le beraber çalışacaklarını dile getiren Özel, CHP'nin ağır saldırı altında olduğunu belirterek, "Buraya 5 bin polisle gelip saldırdılar. CHP'yi, kurultayından kedisine kadar hedef alan bir saldırı var. Bunun için çok büyük mücadele var. Asliye Hukuk Mahkemesinin hadsiz, bilgisiz, sınırsız, Türkiye'deki tüm hukukçuları utandıran sürecine teslim olmadık. Şu anda olmamız gereken yerdeyiz" dedi.

Özgür Özel'den KAAN yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası motoru tartışma konusu olan milli muharip uçak KAAN'a ilişkin soruya da cevap veren üzerine Özel, projeyi desteklediklerini vurguladı.

KAAN konusunda açıkladıklarının doğru çıktığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'ı ziyaret ettiğimde 'Bir uçağa iki motor lazım' dediler. Bu uçaklar için 10 tane motor geldi. Bundan sonrası için yaptırımlarının ortadan kalkması lazım. Türkiye'de üretilecek motor için var gücümüzle çalışıyoruz. Satacağımız uçaklar için uçak başına 2 tane motor gerekiyor. Bunu yerli motorla vermek için 2032-2033 yıllarını beklemek gerekiyor. AK Partili arkadaşlar kendilerini propagandalarına öyle bir inanmışlar ki 2028'de yerli motorla KAAN uçacak sananlar var.

Kötülemenin kimseye yararı yoktur

Bu bir proje ve biz bunun arkasındayız. Gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak. Türkiye'nin bu ara dönem için F-16'larını yenilemesi gerekiyor, F-35 ve Eurofighter'a ihtiyacı var. Hepsi birden olmaz ama ikisinin olması lazım. Eurofighter konusunda biz üzerimize düşeni yaptık. Almanya, ben ve Ekrem Bey'in, şansölye yardımcısı ve milli savunma bakanından ricaları üzerine blokajı kaldırdı. Bunların her birisi bir süreç meselesi. En sonunda ümit ediyorum kendi yerli motorumuzla uçacak yerli bir iştir. Pırıl pırıl mühendislerimiz çalışmaktadır. TUSAŞ, AK Parti döneminde kurulmamıştır. AK Parti döneminde olumlu seyirler olmuştur. Bunları da kötülemenin kimseye yararı yoktur."

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'le ilgili soruları yanıtlamayarak Çelik'le beraber binaya girdi.

Öte yandan, Özel ve Çelik'in gelmesinin ardından Gürsel Tekin de parti binasından ayrıldı.