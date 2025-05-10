CHP Lideri Özgür Özel'den PKK açıklaması: Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde yaptığı ve silah bırakma kararı aldığı iddia edilen kongre süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, konuşmasında barışa ve çözüm sürecine dair dikkat çeken mesajlar verdi:

“Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz... Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak, samimi, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik ve destekleyeceğiz. Bu ülkenin tüm vatandaşları Cumhuriyet'in eşit hissedarlarıdır.”

“Kürt sorunu tam da budur”

Kayyım uygulamaları üzerinden Kürt sorununa da dikkat çeken Özel, “Manisa'da belediye başkanı seçiliyor yönetiyor ama Van’da, Diyarbakır’da, Mardin’de seçilen yönettirilmiyor. İşte bu Kürt sorunudur!” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, geçmişte kayyım atanan 49 belediyeye ek olarak CHP’nin yönettiği Esenyurt, Ovacık ve Samandağ’da da benzer uygulamaların devreye alındığını söyledi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terörle ilişkilendirildiğini ancak bunun asılsız olduğunu belirterek, “Ahmet Özer’in suçu Esenyurt’u bir Kürt olarak kazanmasıdır” dedi.

"Selahattin Demirtaş’a selam olsun"

Konuşmasında yargı süreçlerine de değinen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaya tepki gösterdi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

“Ekrem Başkan için de Selahattin Demirtaş için de özgürlük istiyoruz” diyen Özel, meydanlarda her görüşten insanın birlikte mücadele ettiğini ve ortak taleplerin dile getirildiğini vurguladı.