CHP lideri Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın sembolik silah bırakma adımının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılıkla reddettiğini vurgulayan ve her zaman barıştan yana olduklarını belirten Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir" dedi.

“Süreç Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakatla yürütülmeli”

Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özel, sürecin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere de teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir."

“Kayyımlar ve siyasi baskılar toplumsal barışın baş düşmanıdır”

Açıklamasında son dönemde artan operasyonları ve kayyum atamalarını da eleştiren Özel, "Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir" dedi.

“Türkiye’nin ihtiyacı terörsüz ve demokratik bir gelecek”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin en büyük ihtiyacının “Terörsüz ve demokratik bir Türkiye” olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”