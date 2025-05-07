Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) binasında temaslarda bulundu. Özel, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan tarafından kapıda karşılandı.

CHP heyetinde, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da yer aldı. Özgür Özel ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

• Geçtiğimiz aylarda bir genel kurulunda, Sayın Başkan'ın ve İstişare Heyeti Başkanı Ömer Bey'in, Orhan Bey başkanın ve Ömer Başkan'ın sözleri üzerine ifadeye götürüldükleri süreçte, dayanışma duygularımızı iletmiş, bir ziyaret planlamıştık.

"TÜSİAD'ı geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik"

• Sonrasında 19 Mart sonrası yaşananlar, bu tip ziyaretleri yapmayı olanaklı kılmadı, o olağanüstü gündem. Geçtiğimiz günlerde de yine çok hareketli, çok tartışmalı süreçler yaşandı. Bugün hem Ömer Başkan'ımızı, TÜSİAD Yönetim Kurulu'nu, geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik.

• Türkiye'nin demokrasi talebini, adalet talebini, kalkınma talebini, birlikte kazanma, birlikte bölünmeye ilişkin, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin, taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Üzerinde mutabakata varılan nokta, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı.

• Zaten TÜSİAD tüm raporlarında, hem Türkiye'ye yatırım çekmek için, hem Türkiye'deki yatırım ortamının en elverişli hale gelmesi için, hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyor. Bu konudaki ortak duygularımızı zaten paylaştık. Bundan sonraki süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir, biliyorsunuz, program çalışması var.

"Partimizin iradesini ifade ettik"

• Bugünü doğru okuyan, yarını yakalayan ve Türkiye'deki hem iş insanlarına, hem de Türkiye'deki emekçilere, dünyadaki gelişmeleri doğru analiz ederek, hep birlikte hem çok çalışıp hem de emeğimizin karşılığını alacağımız, Türkiye'nin potansiyelini doğru görüp, en üst noktaya çıkarıp, birlikte çok kazanacağımız, adilce bölüşeceğimiz bir sürece yönelik olarak partimizin iradesini ifade ettik.

• Önümüzdeki dönemde hem Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisinin ortaya koyacağı perspektiften hem de parti programının Türkiye'nin önüne koyacağı yol haritasından bahsetme imkanı bulduk. Bu süreç somutlaştıkça birlikte çalışma, iletişim halinde olma noktasında sohbet ettik. Buradan sonra Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır.

"Tesadüfen oraya gelmiş olma ihtimali yok"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'na ilişkin soruları yanıtlayan Özgür Özel şu yanıtı verdi:

• Şimdi zaten o gün o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, hani o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde, Taksim Meydanı'na Kutup Yıldızı'nın düşme ihtimaliyle aynı ihtimaldir. Elbette özel seçilmiş biri. Bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar, ayağını denk almazsan. Evladına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki: "Evladına acımamış, sana mı acıyacak?" İki evladına kıymış bir katil. Yani "İki kere düşün Özgür Özel" diyorlar. "Cumhuriyet Halk Partisi, iki kere düşün" diyorlar.

• E böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, böyle kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten. E İstanbul'a, ben kendim açıkladım, İstanbul Büyükşehir'e gelmiş, polis çağırılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eder nitelikte.

• Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin, bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte. Dediğim gibi, benim kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan bugün elinde polisi olan, jandarması olan, emniyet istihbaratı olan, milli istihbaratı olan bu hükümettir. Bu hükümetin sırtına, iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Yapılırsa doğru bir iş yapılmış olur. Ben o yüzden sabırla bekliyorum.

"İddialara yanıt verecek değilim"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı sonrası "Özel gereken dersi almıştır umarım" dediği iddiasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

• Ben iddialara yanıt verecek değilim. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak, hiç bu yollara çıkmazdık. O sokaktaki serseri üzerimize yollanmış caniden ders alacak falan böyle bir durum yok. Ben bunun siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunu ifade ettim. Demokratik siyasetin yanında duranlarla, otokrasinin yanında duranların ayrışacağı bir sürecin içindeyiz. Kulağımla duymadığım, yapılmamış hiçbir açıklamaya kıymet vermem. Ama ismimizi kullanmadan, adımızı kullanamadan bir şeyler söyleyip kendi partisinde tweet atanlara, tweet sildirenleri de ibretle takip ediyoruz.

"O yasa belediyelere zımnen cinayet işle diyor"

Özgür Özel, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmemesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

O yasa Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyeceğiz. O yasanın mahzurlu gördüğümüz yerleri götürdük mahkemeye. Mahkemenin buradaki kararını maalesef üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme iptal edip çok belirli bir süre, birkaç aylık bir süre verip, yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Doğayı koruyan, hayvanı koruyan, insanı koruyan, sevgiyi koruyan bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz bu konuda, yasayı yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz.