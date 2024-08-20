CHP lideri Özgür Özel'den 'vuruldu' iddialarına yanıt
CHP lideri Özgür Özel’in evinde merdivenden düşüp ayağından yaralanması, tartışmalara neden oldu. Özel'in ayağındaki kırığa ilişkin iddialar gündeme getirildi. "Ayağından vurulduğu" iddialarına Özel'den yanıt geldi. CHP lideri, "Gelsinler röntgeni inceleyelim" ifadelerini kullandı.
Bazı sosyal medya hesapları, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağından vurulduğu' iddiasını ortaya atıldı. Özel, söz konusu iddiaları yalanladı.
Halk TV’ye konuşan CHP lideri, "Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ’cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki; ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni" diye konuştu.
Manisa’daki evinde merdivenden düşerek yaralandığını söyleyen Özel, “Ertesi gün Ankara’ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da” ifadelerini kullandı.