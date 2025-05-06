CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan tarafından saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Selçuk Tengioğlu’na olay tarihinde kalmakta olduğu Taksim 34 isimli aparttan 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanına doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği aktarıldı.

Şüphelinin AKM önünde yaklaşık 3 saat beklediğinin kaydedildiği sevk yazısında, bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı, tören bitimine doğru Özel alandan ayrıldığı sırada şüphelinin, Özel’in yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiği anlatıldı.



Eyleme iştirak eden kişiye yönelik veriye rastlanmadı

Sevk yazısında, şüphelinin şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda halihazırda çalışmaların devam ettiği, şüphelinin eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü, hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı ifade edildi.



2 çocuğunu öldürmüş

Saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Hatay'da 2004 yılında 2 çocuğunu öldürmüş olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Müebbet hapis cezası alan Selçuk Tengioğlu, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.

Tengioğlu'nun hırsızlık ve tehdit suçunlarından kaydı olduğu da ortaya çıkmıştı.