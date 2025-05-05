CHP lideri Özgür Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırıda bulunan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda konakladığı otelin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından söz konusu otel, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından, CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu, olay yerinde gözaltına alınmıştı.
Otelin yasal izinleri olmadığı belirtildi
Gözaltı süreci İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden Tengioğlu’nun kaldığı otelle ilgili yürütülen denetimlerde, işletmenin yasal izinlerinin bulunmadığı ortaya çıktı.
Beyoğlu Belediyesi ekipleri, gerekli işlemleri tamamlayarak oteli mühürledi.
Oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı
CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıkmışyı. 66 yaşındaki saldırganın, otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.