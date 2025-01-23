CHP lideri Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Meclis Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık dosyalarının geldiği bildirildi. Dosyalardan biri CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, diğeri ise Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait. Dosyaların içerikleri hakkında bilgi edinilemedi.
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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.